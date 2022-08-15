Хвича Кварацхелия забил гол за «Наполи» в дебютном матче Серии А

В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» принимает «Наполи». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. К перерыву счёт 1:1.

На 37-й минуте встречи вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил гол и сравнял счёт. Этот матч является дебютным для 21-летнего грузинского футболиста в чемпионате Италии.

Напомним, Кварацхелия на протяжении трёх сезонов выступал за казанский «Рубин». В конце марта клуб объявил, что футболист приостановил контракт с клубом, воспользовавшись опцией ФИФА. После этого Хвича подписал контракт с батумским «Динамо» на два года, провёл там 11 матчей и забил восемь голов, а в июле перешёл в «Наполи».