Игрок «Ахмата» Швец: любой команде тяжело играть в Грозном — у нас бойцовская команда

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением о том, что любой команде Российской Премьер-Лиги сложно играть в Грозном.
«У нас хорошая посещаемость, и любой команде тяжело играть в Грозном, потому что бойцовская команда и атмосфера на стадионе соответствующая. Мы всегда дома отдаёмся на все 100 процентов. Никакому сопернику не бывает легко в Грозном. Цели на сезон? Идти от игры к игре: ни о чём другом не думать, побеждать, брать очки — это главный залог успеха», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
14 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.
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