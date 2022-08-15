Сёмин — о голе Хвичи за «Наполи» головой: удивительно. Это не лучшая его сторона

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о голе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который футболист забил головой в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Вероной».



«Не припомню голов Хвичи головой. Хотя он, кажется, забивал нам, «Локомотиву», головой, играя уже в «Рубине». Был тогда какой-то случайный гол. Это удивительно. Самое главное, что Хвича оказался в нужном месте. Нужно оказаться в правильном месте в правильное время. Это не лучшая его сторона», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

На 37-й минуте встречи вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил гол и сравнял счёт. Этот матч является дебютным для 21-летнего грузинского футболиста в чемпионате Италии.