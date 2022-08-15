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Батистута: цель Месси — стать лучшим в мире навсегда

Батистута: цель Месси — стать лучшим в мире навсегда
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Бывший нападающий сборной Аргентины и «Фиорентины» Габриэль Батистута поделился мнением об аргентинском форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Мы все играем, потому что у нас есть цель. Цель Месси — стать лучшим в мире навсегда. Думаю, Месси будет играть, пока его не выгонят пинками. Не вижу, что он собирается уходить. Да, вероятно, наступит время, когда его тело уже не даст ему играть, но если говорить о менталитете, это то, что отличает Месси и Роналду от остальных.

Способностей Месси нет ни у кого, а Роналду превзошёл остальных благодаря менталитету. Многие играют, как Роналду, но у тощего парня есть голова, есть эго. У всех нас есть эго, у вас есть своё эго, у меня есть своё. Тот, у кого нет эго, ничего не делает», — приводит слова Батистуты La Nacion.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?

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