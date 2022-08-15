Защитник «Краснодара» Рамирес: я — русский! Мне не нравится водка, но люблю борщ
Поделиться
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал о том, что вся его семья имеет российское гражданство. Футболист заявил, что считает себя русским. Кроме того, он рассказал о любви к русской кухне.
«У всей моей семьи российское гражданство. И у меня тоже. Почему так? Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже. Водку не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю всё это!» — цитирует Рамиреса «Спорт-экспресс».
13 августа на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Краснодаром». Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Комментарии
- 15 августа 2022
-
22:38
-
22:32
-
22:29
-
22:15
-
22:10
-
21:55
-
21:36
-
21:36
-
21:23
-
21:00
-
20:47
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:16
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:16
-
19:01
-
18:58
-
18:50
-
18:37
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:57
Партнерский контент