Защитник «Краснодара» Рамирес: я — русский! Мне не нравится водка, но люблю борщ

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал о том, что вся его семья имеет российское гражданство. Футболист заявил, что считает себя русским. Кроме того, он рассказал о любви к русской кухне.



«У всей моей семьи российское гражданство. И у меня тоже. Почему так? Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже. Водку не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю всё это!» — цитирует Рамиреса «Спорт-экспресс».



13 августа на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Краснодаром». Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась нулевой ничьей.