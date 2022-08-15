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Агент 18-летнего израильтянина из «Маккаби» подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Агент 18-летнего израильтянина из «Маккаби» подтвердил интерес со стороны «Зенита»
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Футбольный агент Шахар Гринберг, который представляет интересы полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глуха, подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«Да, у нас есть предложение от «Зенита», и уже ведутся переговоры. Есть ещё несколько предложений. Оскара не интересуют деньги, он хочет играть и должен играть, получать постоянную игровую практику», — цитирует Шахара Гринберга Sport5.

В сезоне-2022/2023 Оскар Глух провёл за «Маккаби» из Тель-Авива три матча – все в квалификации Лиги конференций УЕФА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 500 тыс. Оскар Глух является воспитанником «Маккаби». На его счету также два матча за молодёжную сборную Израиля.

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Источник: «Зенит» предложил € 4 млн за 18-летнего израильтянина из «Маккаби»
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