Федотов отказался пожать руку Кукуяну после матча ЦСКА и «Зенита»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после игры с «Зенитом» (1:2) в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги отказался пожать руку главному арбитру встречи Павлу Кукуяну, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, Федотов остался недоволен судейством, после окончания матча он подошёл к арбитру и стал обсуждать эпизоды матча. А уходя, тренер ЦСКА не пожал протянутую Кукуяном руку.
Напомним, 13 августа «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом. У ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов. По ходу матча случилось несколько спорных моментов.
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