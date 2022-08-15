Федотов отказался пожать руку Кукуяну после матча ЦСКА и «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после игры с «Зенитом» (1:2) в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги отказался пожать руку главному арбитру встречи Павлу Кукуяну, сообщает «Спорт-экспресс».



По информации источника, Федотов остался недоволен судейством, после окончания матча он подошёл к арбитру и стал обсуждать эпизоды матча. А уходя, тренер ЦСКА не пожал протянутую Кукуяном руку.



Напомним, 13 августа «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом. У ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов. По ходу матча случилось несколько спорных моментов.