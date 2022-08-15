«Фонбет» стал новым титульным партнёром Кубка России

Бюро исполкома РФС утвердило компанию «Фонбет» в качестве титульного и беттинг-партнёра Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба организации.



Российский футбольный союз и «Фонбет» заключат договор о сотрудничестве в рамках Кубка России сроком на один сезон с возможностью пролонгации ещё на три года. В договоре с компанией «Бетсити», титульным партнёром Кубка России на протяжении двух предыдущих сезонов, будет активирована опция прекращения.



Ранее был утверждён новый формат Кубка России – 2022/2023. Розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).

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