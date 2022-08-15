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Новый розыгрыш Кубка России покажет «Матч ТВ»

Новый розыгрыш Кубка России покажет «Матч ТВ»
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Новый розыгрыш Кубка России покажет «Матч ТВ», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

РФС подпишет соглашение с «Матч ТВ», по условиям которого все игры турнира будут транслироваться на ресурсах холдинга. Компания «Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнёром турнира. Эта возможность будет проработана отдельно.

Также ранее стало известно, что Бюро исполкома РФС утвердило компанию «Фонбет» в качестве титульного и беттинг-партнёра Кубка России по футболу.

Ранее был утвержден новый формат Кубка России – 2022/2023. Розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).

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