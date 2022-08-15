Невилл: если Роналду уйдёт и придут плохие игроки, «МЮ» завершит сезон внизу таблицы АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах «красных дьяволов» в случае ухода нападающего Криштиану Роналду из команды.



«Проблема заключается в том, что, если «Манчестер Юнайтед» потеряет Роналду, у них никого не останется в той части поля, где нужно забивать голы. И если они приобретут плохих футболистов, а он уйдёт, я искренне убеждён, что клуб завершит сезон в нижней части таблицы чемпионата Англии», — приводит слова Невилла Sky Sports.



Напомним, Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Ранее португалец выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон. В прошлом сезоне 37-летний нападающий провёл в английской Премьер-лиге 30 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: