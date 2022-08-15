«Ювентус» разгромил «Сассуоло» благодаря дублю Душана Влаховича
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Сегодня, 15 августа, в 1-м туре чемпионата Италии встречались между собой «Ювентус» и «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0.
На 26-й минуте «Ювентус» открыл счёт в матче. Отличился аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария. На 43-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Душан Влахович. А на 51-й минуте форвард и вовсе довёл дело до разгрома. В итоге встреча завершилась со счётом 3:0.
«Ювентус» набрал три очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (0) – на последней позиции.
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