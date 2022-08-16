Гендиректор «Рубина»: если Дзюба примет решение к нам приехать, наверное, в обморок упаду

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего Артема Дзюбы.



«Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды. Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться? Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» когда он был. По договоренности с тренером он приехал и тренировался. Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок. Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет заграницу.



Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду. Конечно, те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.



Был ли разговор о том, что он может остаться? Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты.

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