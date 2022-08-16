В турецком «Адана Демирспор» подтвердили, что сделали предложение Артёму Дзюбе

Спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о сделанном предложении по контракту 33-летнему российскому нападающему Артёму Дзюбе, находящемуся в статусе свободного агента.
«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артёму Дзюбе», — приводит слова Гектюрка Sport24.
Примечательно, что в конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы – 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.
Напомним, 33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания действия соглашения с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.
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