Кварацхелия отреагировал на результативный дебют за «Наполи» в Серии А

21-летний грузинский крайний полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в социальных сетях отреагировал на дебютную игру в составе неаполитанского клуба в чемпионате Италии с «Вероной» (5:2). В этом матче ему удалось забить и отдать голевую передачу.

«Каждый день – хороший, но некоторые дни просто лучше», — гласит комментарий Хвичи к публикации в одной из социальных сетей.

Напомним, Хвича стал игроком «Наполи» этим летом, перейдя из грузинского «Динамо» Батуми за € 10 млн. Он подписал с итальянским клубом контракт до 30 июня 2027 года. В России Хвича известен по выступлениям за «Рубин», из которого ушёл весной этого года. Всего за казанский клуб он провёл 73 матча во всех турнирах, отметившись девятью голами и 18 результативными передачами.