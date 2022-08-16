Кварацхелия отреагировал на результативный дебют за «Наполи» в Серии А
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21-летний грузинский крайний полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в социальных сетях отреагировал на дебютную игру в составе неаполитанского клуба в чемпионате Италии с «Вероной» (5:2). В этом матче ему удалось забить и отдать голевую передачу.
«Каждый день – хороший, но некоторые дни просто лучше», — гласит комментарий Хвичи к публикации в одной из социальных сетей.
Напомним, Хвича стал игроком «Наполи» этим летом, перейдя из грузинского «Динамо» Батуми за € 10 млн. Он подписал с итальянским клубом контракт до 30 июня 2027 года. В России Хвича известен по выступлениям за «Рубин», из которого ушёл весной этого года. Всего за казанский клуб он провёл 73 матча во всех турнирах, отметившись девятью голами и 18 результативными передачами.
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