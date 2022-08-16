Жена Ари: в «Спартаке» на Салихову обрушилось столько критики. Чисто по-женски её понимаю

Наталья Грызлова, супруга бразильского нападающего Ари, имеющего российское гражданство, выразила поддержку Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Роль молодых и красивых девушек воспринимается сомнительно в мире футбола. На серьёзных встречах на девушку не обращают внимания. Считается, что женщины ничего не понимают в футболе. Девушки либо танцуют с помпонами, либо являются просто жёнами футболистов. Но время меняется, и женщины всё чаще доказывают свои сильные стороны на руководящих должностях. Пример – «Спартак», где на девушку обрушилось столько критики.
Зарема – загадочная и яркая личность. К сожалению, её не воспринимают болельщики. Много негативного PR в её сторону. Мне интересно, как она с этим справляется. Чисто по-женски её понимаю. О её профессионализме и знаниях все могут только догадываться», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Ари выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2017 год. За это время он провёл 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 17 результативными передачами.
Полное интервью с Натальей Грызловой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 16 августа 2022
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
08:15
-
07:19
-
06:53
-
06:29
-
06:13
-
05:39
-
04:44
-
04:01
-
03:22
-
02:39
-
02:18
-
01:56
-
01:36
-
01:26
-
01:14
-
01:08
-
00:54
-
00:34
-
00:28
-
00:00
- 15 августа 2022
-
23:56
-
23:39
-
23:35
-
23:13
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:32
-
22:29
-
22:15
-
22:10
-
21:55