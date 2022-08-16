Зинченко назвал «настоящим бриллиантом» одного из футболистов лондонского «Арсенала»

25-летний украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко с восторгом высказался об игре своего одноклубника – бразильского нападающего Габриэля Мартинелли.

«Он невероятен, настоящий бриллиант. Я бы сказал о Мартинелли точно то же самое, что я говорю о Габриэле Жезусе. То, как работают эти два парня — как все работают на самом деле — каждый божий день просто невероятно. У Мартинелли есть удивительные качества, и он всё ещё молод. Я почти уверен, что у него невероятное будущее.

Габриэл Жезус? У меня никогда не было никаких сомнений по поводу него, потому что он игрок мирового класса с точки зрения своих навыков. Вы также можете видеть это в том, как он работает, а также в его отношении к тренировкам. Он — пример для подражания. Поразительный игрок, всегда жаждущий забивать голы. Он вообще не останавливается, и я так рада за него», — приводит слова Зинченко Standart.



Напомним, Мартинелли стал игроком «Арсенала» в 2019 году, перейдя из бразильской «Итуаны» за € 7 млн. В составе «канониров» он уже провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач.