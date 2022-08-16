Нуньес лишь второй игрок в истории «Ливерпуля», удалённый в дебютной игре на «Энфилде»

23-летний уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес вписал своё имя в историю клуба с неудачной стороны из-за удаления в домашнем матче второго тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:1).

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», Нуньес — лишь второй игрок в истории «Ливерпуля», который был удалён с поля в своём первом матче в Премьер-лиге на «Энфилде» после английского хавбека Джо Коула, который не доиграл матч с «Арсеналом» в 2010 году, также состоявшегося 15 августа.

Напомним, переход Нуньеса из «Бенфики» обошёлся «Ливерпулю» в € 75 млн. С игроком подписан контракт до 30 июня 2028 года. Он уже забил два мяча за «мерсисайдцев» — в ворота «Манчестер Сити» (3:1) в Суперкубке Англии и в первом туре АПЛ с «Фулхэмом» (2:2).