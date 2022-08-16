Спортивному директору «ПСЖ» удалось разрешить конфликт между Мбаппе и Неймаром

В «Пари Сен-Жермен» удалось разрешить назревающий громкий конфликт между двумя звёздными нападающими 23-летним французом Килианом Мбаппе и 30-летним бразильцем Неймаром. Об этом сообщает журналист Le Parisien Адриан Гренье в «Твиттере».
Как отмечает источник, в эту ситуацию пришлось вмешаться лично спортивному директору «ПСЖ» Лукасу Кампосу, который объяснил игрокам, что их поведение не должно вредить общему выступлению команды, а недопонимание между футболистами следует разрешать совместно. По итогам прошедшей встречи с игроками все стороны признали, что конфликт исчерпан.
Напомним, «ПСЖ» весьма удачно стартовал в чемпионате Франции под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье – были одержаны победы над «Клермоном» (5:0) и «Монпелье (5:2). Неймар в этих матчах отличился трижды, записав на свой счёт столько же голевых передач, а Мбаппе забил лишь один мяч.
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