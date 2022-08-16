Мората прокомментировал свою игру в матче с «Хетафе»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, отметившийся дублем в матче первого тура Ла Лиги с «Хетафе», прокомментировал своё выступление в этой игре.

«Правда в том, что Жоау Феликс обладает особым талантом, и этот последний пас, когда он оставил многих игроков позади мяча, был идеален. Мы должны продолжать работать.

Я очень хочу играть здесь, работать и играть во всех соревнованиях. «Атлетико» — один из лучших клубов в мире, я просто работаю, и я счастлив здесь. Тренеру повезло, что у него есть такие игроки. Для достижения целей нужно много работать и соревноваться.



Два гола? Это то, что я уже говорил раньше, я просто хочу работать каждый день, когда надеваю эту футболку», — приводит слова Мораты Marca.

Напомним, «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 3:0.

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