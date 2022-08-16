Капитан «Торино» Лукич извинился за отказ ехать на матч с «Монцей»

Саша Лукич, являющийся капитаном итальянского «Торино», извинился за свой отказ ехать на матч первого тура Серии А с «Монцой», сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник также сообщает, что футболист и клуб в ближайшее время начнут обсуждения по вопросам продления контракта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукич отказался ехать на матч с «Монцой», сообщив об этом главному тренеру клуба по телефону. По сообщениям различных СМИ, игрок недоволен тем фактом, что клуб не продлевает с ним контракт. Его соглашение с «Торино» действительно до конца июня 2024 года.

Напомним, «Торину» обыграл «Монцу» со счётом 2:1. За победителей отличился российский полузащитник Алексей Миранчук. Ещё один гол забил Антонио Санабрия.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»