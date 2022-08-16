Дзюба получил предложение из Турции, первый гол Хвичи за «Наполи». Главное к утру

Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба получил контрактное предложение от «Адана Демирспор», Хвича Кварацхелия забил за «Наполи» в дебютном матче Серии А, болельщицу с флагом Украины попросили покинуть матч с участием российских теннисисток в Цинциннати. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Источник: «Адана Демирспор» предложил контракт Дзюбе. За этот клуб выступает Балотелли.
2. Хвича Кварацхелия забил гол за «Наполи» в дебютном матче Серии А.
3. Болельщицу с украинским флагом попросили покинуть матч между Калинской и Потаповой.
4. Тен Хаг поддерживает возможный уход Криштиану Роналду из-за поведения игрока.
5. Спортивному директору «ПСЖ» удалось разрешить конфликт между Мбаппе и Неймаром.
6. Хачанов проиграл американцу Корде на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
7. В турецком «Адана Демирспор» подтвердили, что сделали предложение Артёму Дзюбе.
8. Вероника Кудерметова разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» на старте турнира в Цинциннати.
9. «Не позволю кому-то кричать мне гадости». Медведев — об инциденте с болельщиком.
10. Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после 5-го тура РПЛ.
11. Агент 18-летнего израильтянина из «Маккаби» подтвердил интерес со стороны «Зенита».
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