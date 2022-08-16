Дзюба получил предложение из Турции, первый гол Хвичи за «Наполи». Главное к утру

Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба получил контрактное предложение от «Адана Демирспор», Хвича Кварацхелия забил за «Наполи» в дебютном матче Серии А, болельщицу с флагом Украины попросили покинуть матч с участием российских теннисисток в Цинциннати. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Источник: «Адана Демирспор» предложил контракт Дзюбе. За этот клуб выступает Балотелли.



2. Хвича Кварацхелия забил гол за «Наполи» в дебютном матче Серии А.

3. Болельщицу с украинским флагом попросили покинуть матч между Калинской и Потаповой.

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