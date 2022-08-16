Дюпин прокомментировал победу «Рубина» в матче с «Кубанью»

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче с «Кубанью».
«Старались больше контролировать мяч, получать удовольствие от этого. Поэтому создавали больше подходов к воротам соперника, появилась острота. Почувствовали ли мы облегчение после трёх игр без побед? Конечно, испытали много положительных эмоций – всё-таки долгожданная победа. Нужно сохранить этот настрой, двигаться с этим успехом дальше.
Почему не выносил далеко мяч? Это установка больше контролировать мяч, стараться разыгрывать. Это не травма, всё в порядке», — приводит слова Дюпина пресс-служба клуба.
Напомним, «Рубин» принимал «Кубань» на своём поле в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
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