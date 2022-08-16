Жена Ари: к России все повернулись спиной

Супруга российского нападающего Ари Наталья Грызлова высказалась о ситуации в мире.

«К России все повернулись спиной. Эти сообщения отражаются на психике людей. А новости в Бразилии напугают даже русского человека. Не каждый тут имеет доступ к российской прессе. Произошла всеобщая паника – легионерам тяжело понять реальность происходящего. Им комфортнее играть, где всё понятно. При каждой возможности мы с Ари рассказываем о российском футболе. Ари, несомненно, гордится опытом игры в России, а я горжусь своей страной.

Надеюсь, скоро всё утихнет и российский футбол снова станет желанным. Спорт не должен относиться к политике. Приходится объяснять, рассказывать про нашу страну и нашу лигу, чтобы у людей были не только слухи из интернета и телевидения. Бразильские клубы и игроки меняют своё представление о России. Мы избавляем их от страха», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Натальей Грызловой читайте здесь