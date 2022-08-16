Жена Ари рассказала, какой футболист из её клуба ближе всех к трансферу в Россию

Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, рассказала о своей работе в бразильском клубе «Атлетико Сеаренсе» и назвала футболистов, являющихся главными претендентами на продолжение карьеры в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Наши воспитанники уже играют в больших клубах. В том числе в чемпионате Бразилии. Около 20 человек, правда большинство пока на юношеском уровне. Есть и те, кто выходят в основной команде. Например, Эркулес в «Форталезе». Есть те, кто уже играют заграницей: Паулинью – в Испании, Винисиус – в Португалии.
Кто ближе всех к трансферу в Россию? Из наших воспитанников – как раз Эркулес, за которым многие наблюдают. Он показывает яркую игру. Недавно снова забил. Первый претендент для игры в РПЛ. Но вообще многие бразильцы в России не смогли выжить, потому что не знали нашу систему, язык и вообще страну. Мы проделываем большую работу, чтобы подготовить футболистов», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Натальей Грызловой читайте здесь
- 16 августа 2022
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