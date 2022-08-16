Тренер «Бетиса» Пеллегрини ловко принял летевший в него мяч. Видео

Вчера, 15 августа, в матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/2023 «Бетис» принимал на своём поле «Эльче». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Во втором тайме произошёл весьма интересный эпизод: голкипер «Эльче» выбил мяч в аут – прямо в тренерскую зону «Бетиса». Главный тренер бело-зелёных Мануэль Пеллегрини ловко принял летящий в него с большой высоты мяч.

Мануэль Пеллегрини ловко принял мяч:

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Напомним, в составе «Бетиса» дублем отметился Хуанми. Ещё один забитый мяч на свой счёт записал Борха Иглесиас. При этом «Эльче» играл в меньшинстве практически с самого начала матча — на 16-й минуте красную карточку получил Джон Нканво.