Невилл: «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о проблемах «красных дьяволов». По его мнению, клуб стал «кладбищем для игроков» из-за неэффективного использования ресурсов.
«Одна из главных проблем «Манчестер Юнайтед» за последнее десятилетие заключается в том, что клуб позволил тренерам контролировать трансферы. Это серьёзная проблема – «МЮ» потратил за 10 лет 1,2 миллиарда фунтов, но 75% сделок оказались провальными.
Тем не менее со стороны клуба есть призыв обвинять во всём игроков, чем мы и занимались на протяжении многих лет. При этом многие люди, включая меня, были воодушевлены некоторыми трансферами даже в прошлом году: Варан, Санчо и Роналду. Раньше был Ди Мария, про которого говорили: «О, это хорошее приобретение».
Но «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь задумываются, стоит ли переходить в эту команду. Да и школа «МЮ» неэффективна в течение многих лет», — приводит слова Невилла Mirror.
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