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«Он учит невероятным вещам». Защитник «Ювентуса» похвалил Массимилиано Аллегри

«Он учит невероятным вещам». Защитник «Ювентуса» похвалил Массимилиано Аллегри
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Защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер высказался о наставнике команды Массимилиано Аллегри.

«Аллегри выиграл множество трофеев и может многому научить. На ментальном уровне он учит невероятным вещам.

Участие в чемпионате мира? Надежда умирает последней. Мне остаётся лишь играть и делать это хорошо», — приводит слова Бремера Football Italia.

55-летний Аллегри за тренерскую карьеру работал в СПАЛе, «Сассуоло», «Кальяри», «Милане» и нескольких других итальянских клубах. В регалиях специалиста значатся шесть чемпионств в Италии, выигрыш четырёх Кубков и трёх Суперкубков страны.

25-летний Бремер перешёл в «Ювентус» в июле 2022 года из «Торино» за € 41 млн.

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