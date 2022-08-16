«У нас каждая игра, как последняя. Для всех». Солтмурад Бакаев — о мотивации в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал победу казанской команды над «Кубанью» (3:0) в 5-м туре Первой лиги и высказался о возможном особом настрое футболистов на матчи.
«Уверенная победа, победа для наших болельщиков, которые заждались. Выхожу на замену в последних матчах? Конечно, решение тренера. Я его полностью уважаю. Особая мотивация? Не знаю насчёт мотивации, но у нас каждая игра, как последняя. Для всех игроков», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
23-летний Бакаев в четырёх матчах Первой лиги нынешнего сезона забил один гол. Его соглашение с казанской командой истекает в 2024 году.
«Рубин» после четырёх матчей Первой лиги набрал восемь очков и идёт в турнирной таблице на четвёртом месте.
- 16 августа 2022
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