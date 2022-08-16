Хавбек «Ростова» Норманн арендован итальянским «Лечче»
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Итальянский «Лечче» на официальном сайте объявил об аренде полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна на сезон-2022/2023. Вечером 16 августа футболист пройдёт медицинское обследование для новой команды.
26-летний Норманн стал игроком российской команды в январе 2019 года. В 56 матчах Матиас забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Минувший сезон Норманн провёл на правах аренды в английском «Норвиче», но не сумел помочь команде избежать вылета из английской Премьер-лиги (АПЛ). Позднее англичане отказались выкупать трансфер футболиста.
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