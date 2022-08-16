Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Вероны» нокаутировал партнёра по команде во время празднования гола. Видео

Игрок «Вероны» нокаутировал партнёра по команде во время празднования гола. Видео
Комментарии

Во время матча 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» — «Наполи» произошёл комичный эпизод. Форвард «Вероны» Тома Анри так увлёкся празднованием гола, что не заметил подбежавшего рядом Кевина Ласанью. В прыжке футболист широко расставил руки и нокаутировал своего партнёра по команде, разбив ему лицо до крови.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Напомним, встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Наполи». Голы за неаполитанскую команду в этой встрече забили футболисты Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка и Маттео Политано. Примечательно, что Кварацхелия, для которого этот матч стал дебютом в Серии А, также отдал результативную передачу. За «Верону» забитыми мячами отметились нападающие Кевин Ласанья и Тома Анри.

В следующем туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Наполи» сыграет с клубом «Монца», а «Верона» встретится с «Болоньей». Действующим чемпионом Италии является «Милан».

«Лучший трансфер года?» Италия восхищена дебютом любимчика Сёмина «Лучший трансфер года?» Италия восхищена дебютом любимчика Сёмина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022