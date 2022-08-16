Игрок «Вероны» нокаутировал партнёра по команде во время празднования гола. Видео

Во время матча 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» — «Наполи» произошёл комичный эпизод. Форвард «Вероны» Тома Анри так увлёкся празднованием гола, что не заметил подбежавшего рядом Кевина Ласанью. В прыжке футболист широко расставил руки и нокаутировал своего партнёра по команде, разбив ему лицо до крови.

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Напомним, встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Наполи». Голы за неаполитанскую команду в этой встрече забили футболисты Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка и Маттео Политано. Примечательно, что Кварацхелия, для которого этот матч стал дебютом в Серии А, также отдал результативную передачу. За «Верону» забитыми мячами отметились нападающие Кевин Ласанья и Тома Анри.

В следующем туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Наполи» сыграет с клубом «Монца», а «Верона» встретится с «Болоньей». Действующим чемпионом Италии является «Милан».