Гендиректор «Спартака» ответил, доволен ли выбором спонсора и вещателя Кубка России

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о выборе Фонбета в качестве спонсора и телеканала «Матч» в качестве вещателя Кубка России.

«Это решение бюро Исполкома. Мы изначально были за «Яндекс». Потом поступило два предложения: «Яндекс» улучшил предложение, Фонбет улучшил. Дальше решение за Бюро Исполкома. Довольны ли теми деньгами, которые получим? Я думаю, что рабочая группа выполнила свою задачу. То, что ничего не стоило по большому счёту, теперь стоит два миллиарда», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первый раунд Кубка России пройдёт уже сегодня, 16 августа. На этой стадии примут участие блогерские команды «Амкал» и «2Drots».