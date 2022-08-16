Гендиректор «Спартака» ответил, доволен ли выбором спонсора и вещателя Кубка России
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о выборе Фонбета в качестве спонсора и телеканала «Матч» в качестве вещателя Кубка России.
«Это решение бюро Исполкома. Мы изначально были за «Яндекс». Потом поступило два предложения: «Яндекс» улучшил предложение, Фонбет улучшил. Дальше решение за Бюро Исполкома. Довольны ли теми деньгами, которые получим? Я думаю, что рабочая группа выполнила свою задачу. То, что ничего не стоило по большому счёту, теперь стоит два миллиарда», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Первый раунд Кубка России пройдёт уже сегодня, 16 августа. На этой стадии примут участие блогерские команды «Амкал» и «2Drots».
Новость по теме«Фонбет» стал новым титульным партнёром Кубка России
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