Александр Алаев единогласно избран президентом РПЛ на 5 лет

Сегодня, 16 августа, на общем собрании клубов РПЛ был выбран президент лиги. Единственным кандидатом был Александр Алаев, ранее занимавший эту должность с приставкой и. о.

Клубы единогласно поддержали кандидатуру Александра Алаева. Функционер избран президентом Российской Премьер-Лиги на 5 лет.

Напомним, предыдущим президентом РПЛ был Ашот Хачатурянц. Он подал в отставку по окончании сезона-2021/2022. Хачатурянц стал исполняющим обязанности главы Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

Александр Алаев ранее занимал пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которая в этом сезоне была переименована в Первую лигу. Позже он покинул эту должность и стал и. о. президента РПЛ.