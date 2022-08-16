Александр Алаев прокомментировал назначение на пост президента РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о своём назначении на пост. Общее собрание клубом лиги единогласно проголосовало за его избрание руководителем РПЛ сроком на пять лет.

«Нам все по плечу, все вместе. С большим энтузиазмом приступаю к работе. У нас тяжёлые времена, но уверен, что все вместе мы справимся. Спасибо за доверие, у меня начинается новая жизнь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

42-летний Алаев занимал должность временно исполняющего обязанности президента РПЛ с 27 июня 2022 года. Функционер был президентом Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига) с февраля 2021 по июль 2022 года.

Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на 5 лет. Видеоролик: