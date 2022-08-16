В УЕФА выпустили отчёт об огромном потенциале женского футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня, 16 августа, выпустил отчёт под названием «Экономическое обоснование женского футбола». В нём подчёркивается огромный потенциал женского футбола, коммерческая стоимость которого к 2033 году достигнет € 686 млн.

В отчёте сказано, что женский чемпионат Европы в Англии показал популярность и потенциал международного женского футбола. Однако женский футбол также добился больших успехов на клубном уровне после успешного запуска нового формата Лиги чемпионов, с централизованным маркетингом и телевизионным освещением и повышением профессионализма в национальных лигах. Это указывает на то, что для поддержания этого прогресса у инвесторов есть возможность внести свой вклад в дальнейшее развитие женского футбола.

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022. Видеоролик: