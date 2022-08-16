Зарема Салихова: оформлять Fan ID на «Госуслугах» не собираюсь и детей в МФЦ не поведу

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, вновь раскритиковала инициативу введения Fan ID. Ранее член совета директоров красно-белых Кирилл Клеймёнов заявлял, что не видит оснований для отмены карты болельщика.

«Слова Клеймёнова – это его личное мнение или позиция клуба? Никогда не видела Клеймёнова, соответственно, не обсуждалось ничего. Это его личная позиция. О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на «Госуслугах» и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно. И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от «Госуслуг». Так что лучше в выходной ещё раз сходим всей семьёй на балет «Спартак» Хачатуряна.

А по поводу незнакомцев — можно просто купить свою ложу. Но меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи «Спартака». Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры «Госуслуг»? А дети из приютов и детских домов как?» — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».