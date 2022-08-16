Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Турции. По его словам, турецкие команды играют в более открытый и зрелищный футбол.

«В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота. Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», — приводит слова Оздоева «РБ Спорт».

Напомним, Оздоев перешёл в турецкую команду на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Зенит», за который провёл 116 матчей, отметился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами.