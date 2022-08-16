Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции

Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции
Комментарии

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Турции. По его словам, турецкие команды играют в более открытый и зрелищный футбол.

«В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота. Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», — приводит слова Оздоева «РБ Спорт».

Напомним, Оздоев перешёл в турецкую команду на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Зенит», за который провёл 116 матчей, отметился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами.

«У клуба нет стадиона, базы, автобуса». Что ждёт Оздоева в Турции «У клуба нет стадиона, базы, автобуса». Что ждёт Оздоева в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022