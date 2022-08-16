Нобоа — о возможном переходе: был разговор с руководством. Мне сказали: «Ты игрок «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что руководство сочинского клуба не отпустило его в другую команду.
«Был разговор с руководством, но мне сказали: «Ты игрок «Сочи» — и всё. Разрыв контракта? У меня ещё год контракта. Я профессионал и буду отдаваться на сто процентов. Конечно, если есть предложение, хочется, чтобы был другой разговор», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
За три года в «Сочи» и 79 матчей 37-летний Нобоа забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу. Его соглашение с российской командой истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Зенит» или перейти в ЦСКА.
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