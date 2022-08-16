Алаев рассказал об основных задачах на посту президента РПЛ

Новоизбранный президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о своих целях на данном посту.

«РПЛ — соревнование номер один на долгие годы. Над стратегией уже начали работать, я продолжаю стратегию Хачатурянца.



Основные планы — изменение лиги. Главные её функции — проведение соревнований, подготовка регламента, календаря, распределения денег. Хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для всех слоёв населения и занимается футболом», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 16 августа, Алаев был единогласно выбран президентом РПЛ. С 27 июня он временно исполнял обязанности президента лиги, а ранее был президентом Первой лиги (экс-ФНЛ).

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