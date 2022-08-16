Президент РПЛ Алаев признался, что лиге нужно меняться

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что лиге нужно меняться для завоевания новой аудитории и выразил надежду, что болельщики вскоре увидят плоды их работы.

«Основная аудитория РПЛ? Молодёжь нужна. Мы хотим её привлечь. Они уже не готовы смотреть 90 минут матча. Нам надо меняться, завоёвывать аудиторию. Надеюсь, скоро вы увидите плоды работы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

42-летний Алаев занимал должность временно исполняющего обязанности президента РПЛ с 27 июня 2022 года. Функционер был президентом Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига) с февраля 2021 по июль 2022 года.

Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на 5 лет. Видеоролик: