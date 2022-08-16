«Болельщики — главное в футболе». Новый президент РПЛ Алаев высказался о проблеме Fan ID

Новоизбранный президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблеме оформления карт болельщика Fan ID. По словам функционера, эту проблему необходимо решать, ведь болельщики — главная составляющая футбола.

«Возвращение активной части фанатов — одна из главных задач. Закон был принят, его надо реализовывать. Над реализацией была проделана большая работа. Клубы тоже проводят большую работу по привлечению фанатов. Но вы видели посещаемость про карте болельщика. Матч «Крыльев» и «Динамо» собрал шесть тысяч человек, когда как в прошлом сезоне в несколько раз больше. Значит, зрители не воспринимают этот механизм как комфортный.

Лето, большой интерес к футболу, но цифры говорят сами за себя. У меня не самый радужный прогноз по посещаемости, когда станет холодно. Клубам нужны болельщики. Они — главное в футболе. Клубы теряют деньги. Наша общая задача — вернуть фанатов. Нужен диалог, нужны компромиссы, диалог с фанатами.

В Госдуме планируется проведение круглого стола, мы на него надеемся. Будем к нему готовиться. Фанаты нужны на стадионе. Не хотелось бы, чтобы мы потратили на их возвращение много времени», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.