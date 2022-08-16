Гендиректор «Спартака» Мележиков подвёл итоги общего собрания РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался об итогах общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Итоги? Обсудили технический, коммерческий и финансовый регламенты. Думаю, что-то при Алаеве изменится. Благодаря работе предыдущего президента Ашота Хачатурянца и рабочему блоку РПЛ у нас достаточно сильно увеличились доходы лиги. Это совместная работа. Существенно выросла сумма распределения доходов. Надеюсь, что это всё продолжится. Мне нравятся вопросы, которые выносятся на общем собрании. Они будут быстрее решаться», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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