Президент РПЛ Алаев: без офсайдных линий тяжело, но коллеги ищут решение
Поделиться
Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с работой VAR на матчах чемпионата.
«По ВАР последние годы мы работали с главным поставщиком, мы соответствовали высшему уровню. В связи с последними событиями HawkEye поставил нас перед фактом, что прекращает сотрудничество. Коллеги нас не услышали, забрали персонал, технику и уехали. Было необходимо в кратчайшие сроки разработать альтернативный вариант. Мы его нашли. Без офсайдных линий тяжело. Коллеги ищут решение. Надеюсь, что мы его найдём», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 16 августа, Алаев был избран президентом РПЛ.
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
Комментарии
- 16 августа 2022
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:40
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:17
-
13:15
-
13:08
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:39
-
12:31
-
12:16
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:43
-
11:30
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:12
-
10:58
Партнерский контент