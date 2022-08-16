Президент РПЛ Алаев: без офсайдных линий тяжело, но коллеги ищут решение

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с работой VAR на матчах чемпионата.

«По ВАР последние годы мы работали с главным поставщиком, мы соответствовали высшему уровню. В связи с последними событиями HawkEye поставил нас перед фактом, что прекращает сотрудничество. Коллеги нас не услышали, забрали персонал, технику и уехали. Было необходимо в кратчайшие сроки разработать альтернативный вариант. Мы его нашли. Без офсайдных линий тяжело. Коллеги ищут решение. Надеюсь, что мы его найдём», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 16 августа, Алаев был избран президентом РПЛ.

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