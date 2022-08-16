Нобоа: пять лет назад думал, закончу карьеру после травмы. Сейчас бог даёт, играю

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что около пяти лет назад думал о завершении карьеры по причине травмы.
«Хотел бы поговорить с гендиректором ЦСКА Бабаевым, чтобы они забрали меня из «Сочи»? Вы знаете, что я думаю. Пока я чувствую себя хорошо. Планирую играть, сколько возможно. Пять лет назад думал, закончу карьеру после травмы колена. А сейчас, смотрите, бог даёт, играю. Поиграю спокойно», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, контракт Кристиана с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость, согласно данным Transfermarkt, оценивается в € 1 млн. За нынешнюю команду он выступает с августа 2019 года, куда перебрался из «Зенита» за € 500 тыс. В текущем сезоне он принял участие в пяти встречах за «Сочи» в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
- 16 августа 2022
-
15:17
-
15:16
-
15:14
-
15:12
-
15:07
-
15:04
-
15:01
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:10
-
14:09
-
14:08
-
14:02
-
13:59
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:40
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:17
-
13:15