Нобоа: пять лет назад думал, закончу карьеру после травмы. Сейчас бог даёт, играю

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что около пяти лет назад думал о завершении карьеры по причине травмы.

«Хотел бы поговорить с гендиректором ЦСКА Бабаевым, чтобы они забрали меня из «Сочи»? Вы знаете, что я думаю. Пока я чувствую себя хорошо. Планирую играть, сколько возможно. Пять лет назад думал, закончу карьеру после травмы колена. А сейчас, смотрите, бог даёт, играю. Поиграю спокойно», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, контракт Кристиана с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость, согласно данным Transfermarkt, оценивается в € 1 млн. За нынешнюю команду он выступает с августа 2019 года, куда перебрался из «Зенита» за € 500 тыс. В текущем сезоне он принял участие в пяти встречах за «Сочи» в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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