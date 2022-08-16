Алаев отреагировал на критику режиссёра Михалкова по поводу слов о крымских клубах

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о словах кинорежиссёра Никиты Михалкова. Тот раскритиковал Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов.

«Слова Михалкова? Я воздержусь. Приятно, что уважаемые люди высказывают мнения. Но я предпочту сосредоточиться на развитии РПЛ.

Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна, но ситуация изменилась с 2014 года. Вы должны это понимать. Диалог с УЕФА и ФИФА продолжается», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Алаев раскритиковал УЕФА за развитие футбола в Крыму и рассказал, что РФС и РПЛ ведут диалог с ФИФА и УЕФА по крымскому футболу.

«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14: