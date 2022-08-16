Президент «Урала» рассказал, что главный тренер Гончаренко не просил гарантий усиления

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что новый главный тренер команды Виктор Гончаренко не просил гарантий усиления состава.

«Дзагоев? Я ни одного футболиста не беру без тренера. Вот как тренер расскажет. Тренер пришёл — поставил нам задачу. Мы постараемся её, как менеджмент клуба, выполнить, что он хочет. Просил ли Гончаренко какие-либо гарантии усиления? Нет.



Что касается Гогниева и Юрана, то не знаю, кто это писал. Спросите про них у тех, кто написал», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

О назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко в «Урал» стало известно вчера, 15 августа.

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