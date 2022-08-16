Президент «Урала» рассказал, что главный тренер Гончаренко не просил гарантий усиления
Поделиться
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что новый главный тренер команды Виктор Гончаренко не просил гарантий усиления состава.
«Дзагоев? Я ни одного футболиста не беру без тренера. Вот как тренер расскажет. Тренер пришёл — поставил нам задачу. Мы постараемся её, как менеджмент клуба, выполнить, что он хочет. Просил ли Гончаренко какие-либо гарантии усиления? Нет.
Что касается Гогниева и Юрана, то не знаю, кто это писал. Спросите про них у тех, кто написал», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
О назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко в «Урал» стало известно вчера, 15 августа.
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
Комментарии
- 16 августа 2022
-
15:17
-
15:16
-
15:14
-
15:12
-
15:07
-
15:04
-
15:01
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:10
-
14:09
-
14:08
-
14:02
-
13:59
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:40
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:17
-
13:15
Партнерский контент