В «Урале» прокомментировали информацию о переходе Юрия Газинского
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Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил возможность подписания полузащитника Юрия Газинского.
«Газинский может перейти? Может. Всякое может быть, да. Мы рассматриваем все варианты», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывался в национальную команду России.
«Краснодар» набрал 50 очков в 30 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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