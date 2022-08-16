В «Урале» прокомментировали информацию о переходе Юрия Газинского

Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил возможность подписания полузащитника Юрия Газинского.

«Газинский может перейти? Может. Всякое может быть, да. Мы рассматриваем все варианты», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывался в национальную команду России.



«Краснодар» набрал 50 очков в 30 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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