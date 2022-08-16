В «Спартаке» заявили, что намерены расторгнуть контракт с Уруновым

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб хочет расторгнуть контракт с полузащитником Остоном Уруновым.

«Думаю, с Уруновым тоже будет расторжение контракта, как с Хендриксом и Педро Рошей. На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Сейчас он тренируется с молодёжной командой», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Его контракт с красно-белыми заканчивается в июне 2025 года. В «Спартаке» футболист зарабатывает € 50 тыс. в месяц.



Всего за красно-белых Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в аренде в «Уфе». У нападающего семь игр и один гол за сборную Узбекистана.

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