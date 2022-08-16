В «Спартаке» рассказали, как расстались с Педро Рошей
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб расстался с бразильским легионером Педро Рошей.
«С Рошей мы два раза встречались, и на второй встрече достигли соглашения о расторжении, которое устроило всех. Никаких споров не было, спокойно обсудили. Мы хорошо отнеслись, он также», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провёл за красно-белых 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2019 года футболист на правах аренды выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».
Напомним, после пяти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков.
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