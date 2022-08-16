Президент «Урала»: «Пари НН» предложил € 1,5 млн Дзюбе? У нас нет таких денег
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи, что «Пари НН» предложил форварду Артёму Дзюбе контракт с зарплатой в € 1,5 млн за сезон.
«Пари НН» даёт 1,5 млн евро Дзюбе? Мы бы столько Дзюбе не предложили. У нас таких денег нет», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее эту информацию в интервью «Чемпионату» опроверг спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов.
Сообщалось, что нижегородцы предложили 33-летнему Дзюбе подобный контракт, но футболист ответил отказом, так как хочет поиграть в Европе. Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».
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