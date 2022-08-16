Билеты на матчи РПЛ можно приобрести с 10% кешбэком

Билеты на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 15 августа по 13 ноября 2022 года можно получить с кешбэком в 10% при оплате картой «Мир». Совместная акция запущена в рамках сотрудничества между лигой и платёжной системой «Мир».

Для получения кешбэка необходима регистрация карты на сайте. Получить кешбэк можно не только за билеты на матчи, но и за абонементы, экскурсии, парковку на сайте футбольных клубов или в приложении и на сайте kassir.ru. Максимальная сумма кешбэка — 1000 рублей за календарный месяц акции.



«Развивая наше сотрудничество с РПЛ, мы хотим порадовать болельщиков и предложить им возможность покупать билеты с выгодным кешбэком. К акции уже присоединились футбольные клубы «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Крылья Советов», «Краснодар», «Торпедо», «Сочи», «Факел», «Пари Нижний Новгород». Список клубов будет расширяться, и мы обязательно будем рассказывать болельщикам о новых участниках нашей акции», — прокомментировала директор по маркетингу и коммуникациям платёжной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

Напомним, при покупке билетов на матчи некоторых клубов требуется Fan ID.

Платежная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Участниками платёжной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют приём и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир». На 1.07.2022 выдано свыше 139 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 30% за оплату покупок партнёров и др.